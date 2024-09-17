Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

10 лет колонии грозит жителю Красногородского района за жестокое избиение

Прокурор Красногородского района утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, который 11 августа напал на жителя деревни Долги. Об этом ПАИ сообщили в надзорном органе.

Подсудимый избил потерпевшего деревянной палкой, когда мужчина упал, злоумышленник продолжил наносить удары ногами и палкой. В результате жертва получила тяжёлые травмы.

Санкция пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 сентября 2024

Депутаты Псковской гордумы сделали прививку от гриппа
17 сентября 2024

Псковская делегация приняла участие в праздновании 957-летия Минска
17 сентября 2024

Иван Мешков сложил полномочия гендиректора строительной компании
17 сентября 2024

«Мегафон» назвал сопутствующие покупке телефона аксессуары и услуги
17 сентября 2024

«Урок цифры» проведут для псковских школьников
17 сентября 2024

Пчёлы, мотоцикл и саженцы: необычные посылки получили псковичи в 2024 году
17 сентября 2024

Супруги из Великолукского района передали квадроцикл участникам СВО
17 сентября 2024

Избранный глава Гдовского района Иван Мешков станет гостем программы «Оглавление»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...