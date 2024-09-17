10 лет колонии грозит жителю Красногородского района за жестокое избиение

14:33, 17 сентября 2024, ПАИ

Прокурор Красногородского района утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, который 11 августа напал на жителя деревни Долги. Об этом ПАИ сообщили в надзорном органе.

Подсудимый избил потерпевшего деревянной палкой, когда мужчина упал, злоумышленник продолжил наносить удары ногами и палкой. В результате жертва получила тяжёлые травмы.

Санкция пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.