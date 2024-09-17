Председателем Собрания депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва избран Виктор Бонадыченко

14:37, 17 сентября 2024, ПАИ

Организационная сессия Собрания депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва состоялась сегодня, 17 сентября. Это первое заседание нового состава депутатского корпуса после выборов, пишет газета «Новая жизнь».



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»











Открывая сессию, председатель территориальной избирательной комиссии Анна Бояринова поздравила народных избранников и вручила каждому удостоверение депутата.

В ходе тайного голосования из состава депутатов были избраны председатель Собрания депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва Виктор Бонадыченко, а также заместитель председателя окружного Собрания Елена Грибалёва.

Также были утверждены составы двух постоянных комиссий. Это комиссия по бюджету, налогам, сборам и социально-экономическому развитию, в которую вошли Мария Феденкова (председатель комиссии), Виктор Лобанов (заместитель председателя комиссии), Марина Феденкова, Марина Колосовская, Евгений Карпов. А комиссия по нормотворческой деятельности и предметам ведения местного самоуправления будет работать в составе Леонида Романенко (председатель комиссии), Руслана Виноградова (заместитель председателя комиссии), Елены Грибалёвой, Оксаны Рапотан и Лидии Игнатенко.