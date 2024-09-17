Председателем Собрания депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва избран Виктор Бонадыченко
Организационная сессия Собрания депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва состоялась сегодня, 17 сентября. Это первое заседание нового состава депутатского корпуса после выборов, пишет газета «Новая жизнь».
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
Открывая сессию, председатель территориальной избирательной комиссии Анна Бояринова поздравила народных избранников и вручила каждому удостоверение депутата.
В ходе тайного голосования из состава депутатов были избраны председатель Собрания депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва Виктор Бонадыченко, а также заместитель председателя окружного Собрания Елена Грибалёва.
Также были утверждены составы двух постоянных комиссий. Это комиссия по бюджету, налогам, сборам и социально-экономическому развитию, в которую вошли Мария Феденкова (председатель комиссии), Виктор Лобанов (заместитель председателя комиссии), Марина Феденкова, Марина Колосовская, Евгений Карпов. А комиссия по нормотворческой деятельности и предметам ведения местного самоуправления будет работать в составе Леонида Романенко (председатель комиссии), Руслана Виноградова (заместитель председателя комиссии), Елены Грибалёвой, Оксаны Рапотан и Лидии Игнатенко.
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