Более 30 пьяных водителей задержали в Псковской области за выходные
33 случая вождения в нетрезвом виде выявили сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 13 по 15 сентября. Причём шесть водителей попались на этом нарушении повторно, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.
«Водители в состоянии алкогольного опьянения представляют серьёзную опасность для участников дорожного движения. Несмотря на строгие меры административной и уголовной ответственности за это нарушение, некоторые граждане продолжают садиться за руль после употребления алкоголя, подвергая риску себя и окружающих», – отметили в Госавтоинспекции.
Сотрудники ДПС ведут постоянную работу по выявлению нетрезвых водителей. В контроле ситуации на дорогах также участвуют другие службы и неравнодушные жители региона.
Жителей Псковской области призывают не оставаться равнодушными и сообщать о пьяных водителях в дежурную часть полиции по месту совершения нарушения или по телефону доверия регионального УМВД России (8 8112) 59-22-33.
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