Подготовительные сборы к чемпионату России по боксу проходят в Пскове

15:33, 17 сентября 2024, ПАИ

Команда Северо-Западного федерального округа проходит в Пскове подготовительные сборы к чемпионату России по боксу. Соревнования пройдут в Иркутске с 3 по 12 октября, сообщил корреспонденту ПАИ пресс-секретарь СЗФО по боксу Олег Лаптев.

В сборах участвуют спортсмены из Псковской, Вологодской, Архангельской и Ленинградской областей, а также Коми и Карелии. Псковскую область в Иркутске представят Артур Кулаков и Вадим Иванов. Оба спортсмена выступают в весовой категории до 71 килограмма.

Тренируют команду представители Вологодской области Андрей Крылов и Владимир Егоров, старший тренер Коми Андрей Летов и старший тренер Псковской области Вадим Голик.

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