Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская делегация приняла участие в праздновании 957-летия Минска

Псковская делегация приняла участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 957-летия Минска, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Псковская делегация приняла участие в праздновании 957-летия Минска. Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

В делегацию из Пскова вошли первый заместитель главы городской администрации Ирина Иванова и заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

Это первый официальный визит представителей администрации Пскова в столицу Белоруссии с момента подписания в 2022 году соглашения о сотрудничестве между Псковом и Октябрьским районом Минска.

Псковичи приняли участие в Международном форуме экономического сотрудничества, посетили выставку лёгкой и пищевой промышленности, а также предприятия по производству коммунальной техники. На заводе МАЗ рассматривался вопрос о возможной закупке спецтранспорта для городского хозяйства Пскова.

Кроме того, делегация посетила социальные объекты. Псковичи побывали в средней школе № 226 Минска, где функционирует патриотическое объединение «Юный защитник Отечества». Также псковская делегация возложила цветы к памятник-бюсту В. П. Чкалову, расположенному на территории школы.

  • Псковская делегация приняла участие в праздновании 957-летия Минска
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Псковская делегация приняла участие в праздновании 957-летия Минска
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Псковская делегация приняла участие в праздновании 957-летия Минска
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Псковская делегация приняла участие в праздновании 957-летия Минска
    Фото: пресс-служба администрации Пскова

Кроме того, псковичи осмотрели городскую клиническую больницу № 11, в которой практически всё оборудование выполнено силами белорусской промышленности.

Гости праздника также приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой» и почтили память жертв фашизма в Мемориальном комплексе «Хатынь».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 сентября 2024

22 сентября и 7 октября в Плюсском МО и Себежском районе пройдут тренировочные сборы по авторалли
17 сентября 2024

Хирург из Пскова прибыл на работу в Херсонскую область
17 сентября 2024

Александр Котов оценил итог масштабных работ в Плюсской школе
17 сентября 2024

Депутаты Псковской гордумы сделали прививку от гриппа
17 сентября 2024

Псковская делегация приняла участие в праздновании 957-летия Минска
17 сентября 2024

Иван Мешков сложил полномочия гендиректора строительной компании
17 сентября 2024

«Мегафон» назвал сопутствующие покупке телефона аксессуары и услуги
17 сентября 2024

«Урок цифры» проведут для псковских школьников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...