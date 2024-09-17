Псковская делегация приняла участие в праздновании 957-летия Минска

15:41, 17 сентября 2024, ПАИ

Псковская делегация приняла участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 957-летия Минска, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

В делегацию из Пскова вошли первый заместитель главы городской администрации Ирина Иванова и заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

Это первый официальный визит представителей администрации Пскова в столицу Белоруссии с момента подписания в 2022 году соглашения о сотрудничестве между Псковом и Октябрьским районом Минска.

Псковичи приняли участие в Международном форуме экономического сотрудничества, посетили выставку лёгкой и пищевой промышленности, а также предприятия по производству коммунальной техники. На заводе МАЗ рассматривался вопрос о возможной закупке спецтранспорта для городского хозяйства Пскова.

Кроме того, делегация посетила социальные объекты. Псковичи побывали в средней школе № 226 Минска, где функционирует патриотическое объединение «Юный защитник Отечества». Также псковская делегация возложила цветы к памятник-бюсту В. П. Чкалову, расположенному на территории школы.



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова







Кроме того, псковичи осмотрели городскую клиническую больницу № 11, в которой практически всё оборудование выполнено силами белорусской промышленности.

Гости праздника также приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой» и почтили память жертв фашизма в Мемориальном комплексе «Хатынь».