Депутаты Псковской гордумы сделали прививку от гриппа

15:41, 17 сентября 2024, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы, их помощники, сотрудники аппарата, а также члены их семей – всего 20 человек – вакцинировались от гриппа. Об этом ПАИ сообшили в пресс-службе Думы.

Сначала все желающие привиться прошли необходимый медицинский осмотр.

«Делать прививку или нет? Однозначно да! Считаю, что вакцина от гриппа эффективна, помогает снизить риск заболевания и избежать осложнений. Поэтому прививку делаю каждый год», – рассказала сотрудник Псковской городской Думы Светлана Стёпина.



Напомним, что псковские врачи призывают псковичей активно прививаться от гриппа, а медицинский персонал Псковской городской поликлиники ежегодно осуществляет выезды на предприятия и в организации города.