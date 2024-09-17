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Общество

День открытых дверей пройдёт в Псковском отделении Центрального банка

День открытых дверей пройдёт в отделении Банка России в Пскове 28 сентября. Псковичи и гости города смогут побывать в музее банковского дела и принять участие в экскурсиях, на которых они прикоснутся к миру финансов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Почему история банковского дела начинается именно с Пскова? Что такое «денежный двор» и чем «денга» отличается от «чешуйки»? Получить ответы на эти и другие вопросы смогут посетители дня открытых дверей в Псковском отделении Банка России.

В музее представлена коллекция монет, отчеканенных на Псковском денежном дворе в Средние века, а также деньги Российской империи, Советского Союза и других государств.

Исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов рассказал, что в коллекции музея более 900 экспонатов: монеты, банкноты, редкие канцелярские принадлежности, документы, фотографии, специальная банковская мебель, образцы счётных и кассовых аппаратов. Среди прочего можно увидеть «денгу псковскую», которая была отчеканена Псковской республикой 600 лет назад. Кроме того, в музее воссозданы рабочие места бухгалтера и управляющего отделением Государственного банка первой половины XX века.

Для интеллектуалов и ценителей интеллектуальных состязаний состоится игра «Финансовый квиз», где участники смогут проверить свою эрудицию и развить навыки командной работы.

Все желающие смогут попробовать себя в роли кассира и познакомиться с оборудованием для выдачи, приёма и пересчёта банкнот и монет. А специалисты Банка России расскажут, как без специальных приборов определить подлинность банкноты.

Отделение Банка России находится по адресу Октябрьский проспект, 10. Посещение возможно только по предварительной записи. Зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте.

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