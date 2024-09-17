Специальный мастер-класс по баскетболу пройдёт в Пскове

16:09, 17 сентября 2024, ПАИ

Мастер-класс по баскетболу в рамках инклюзивного проекта Российской федерации баскетбола «Тихий баскетбол» для людей с нарушениями слуха, ЛИН и поражением опорно-двигательного аппарата пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» 23 сентября. Об этом сообщается в группе «Федерации баскетбола Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Занятие в рамках мастер-класса проведёт специалист по сопровождению проекта «Тихий баскетбол» Александр Анищенко.

Проект «Тихий баскетбол» и специальная олимпиада России запустили совместный проект поддержки детей с ментальными нарушениями в декабре прошлого года.

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