Специальный мастер-класс по баскетболу пройдёт в Пскове
Мастер-класс по баскетболу в рамках инклюзивного проекта Российской федерации баскетбола «Тихий баскетбол» для людей с нарушениями слуха, ЛИН и поражением опорно-двигательного аппарата пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» 23 сентября. Об этом сообщается в группе «Федерации баскетбола Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Занятие в рамках мастер-класса проведёт специалист по сопровождению проекта «Тихий баскетбол» Александр Анищенко.
Проект «Тихий баскетбол» и специальная олимпиада России запустили совместный проект поддержки детей с ментальными нарушениями в декабре прошлого года.
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