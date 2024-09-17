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Политика

Председателем Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа стал Сергей Цветков

Первая сессия Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа первого созыва прошла сегодня, 17 сентября. В её работе приняли участие сотрудники администрации, главы поселений, руководители учреждений и организаций, пишет газета «Сельская новь».

Фото: газета «Сельская новь»

Открыла сессию председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Васильева, которая в своём выступлении озвучила результаты прошедших выборов.

С поздравлением и пожеланием плодотворной работы к избранным депутатам обратился глава района Сергей Михеев: «Хочу подчеркнуть важность такого органа как Собрание депутатов. Ведь исполнительная власть будет руководствоваться теми решениями, которые примете именно вы. Это большая ответственность. Поэтому, несмотря на то, что вы являетесь представителями разных политических партий, я хотел бы призвать вас во главу угла ставить интересы людей, оказавших вам доверие. Желаю вам успехов в этом важном деле, принятия взвешенных и продуманных решений!».

Принял участие в сессии и заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. «Среди вас я вижу много переизбранных депутатов. Это значит, что жители муниципального образования доверяют вам не только как представителям власти, но и как обычным людям, живущим на Бежаницкой земле. Цените это и не подведите их. Уверен, что в таком коллективе у вас всё получится!» – отметил он.

На должность председателя окружного Собрания в рамках тайного голосования избрали Сергея Цветкова. Его заместителем стал Александр Харитонов.

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