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Политика

Председателем Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва избран Владимир Сорокин

Организационная сессия Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва прошла сегодня, 17 сентября. На ней избранные депутаты, получив удостоверения, решали организационные вопросы, пишет газета «Порховский вестник».

  • Организационная сессия Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва
    Фото: «Порховский вестник»
  • Организационная сессия Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва
    Фото: «Порховский вестник»
  • Организационная сессия Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва
    Фото: «Порховский вестник»
  • Организационная сессия Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва
    Фото: «Порховский вестник»
  • Организационная сессия Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва
    Фото: «Порховский вестник»
  • Организационная сессия Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва
    Фото: «Порховский вестник»
  • Организационная сессия Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва
    Фото: «Порховский вестник»
  • Организационная сессия Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва
    Фото: «Порховский вестник»
  • Организационная сессия Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва
    Фото: «Порховский вестник»

В начале сессии выступала председатель ТИК Порховского района Светлана Усанова. Она рассказала, как проходила избирательная кампания в районе, зачитала постановления о регистрации территориальной избирательной комиссией избранных депутатов от пяти политических партий. Затем она торжественно вручила депутатские удостоверения 13 присутствующим на сессии депутатам (два депутата не смогли быть по уважительным причинам).

По итогам тайного голосования председателем окружного Собрания избран Владимир Сорокин, его заместителем стала Ангелина Виткина.

После этого депутаты утвердили состав двух основных постоянно действующих комиссий, выбрали председателей и заместителей председателей этих комиссий. Так, председателем постоянной комиссии по бюджету, социально-экономической политике и муниципальному имуществу большинством голосов депутаты выбрали Романа Богданова, его заместителем – Оксану Селиванову. А председателем комиссии по нормотворческой деятельности и вопросам местного самоуправления избрали Геннадия Рузанова, его заместителем – Викторию Кузьмину.

В завершении организационной сессии в обновлённом составе глава Порховского района Юрий Семёнов пожелал представителям законодательной власти успешной плодотворной работы на благо жителей и в сотрудничестве с администрацией.

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