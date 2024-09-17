Хирург из Пскова прибыл на работу в Херсонскую область

17:15, 17 сентября 2024, ПАИ

Хирург из Пскова Максим Гореленко начал работу в Скадовской районной больнице. Специалист, прибывший от Федерального центра медицины катастроф, проведёт в Херсонской области месяц, сообщил в своём телеграм-канале глава Скадовского округа Александр Дудка.

«Это не первая командировка хирурга из Пскова в новые регионы, в прошлом году Максим Гореленко уже помогал восстанавливать здоровье жителям Херсонщины. Он имеет богатый опыт малоинвазивных и сложных полостных операций, а также хирургического лечения онкозаболеваний», – написал Дудка.

Максим Гореленко имеет большой опыт в проведении малоинвазивных и сложных полостных операций. «Несомненно, обмен опытом с признанным мастером своего дела даст огромный профессиональный рост для наших специалистов», – добавил Александр Дудка.

В апреле прошлого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников в числе прочих вручил врачу почётную грамоту за спасение жизни и сохранение здоровья граждан России на территории Луганской Народной Республики.