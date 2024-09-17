Заседание Общественной палаты по итогам прошедших выборов прошло в Пскове

17:24, 17 сентября 2024, ПАИ

Очередное пленарное заседание Общественной палаты Псковской области, посвящённое прошедшим с 6 по 8 сентября выборам, состоялось в Пскове сегодня, 17 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

В заседании приняли участие члены Общественной палаты Псковской области, члены Общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области и представители избирательной комиссии региона.

«Сегодня мы подводим итоги нашей общей работы, которую мы провели, я считаю, что на отлично. На отлично, потому что полное отсутствие жалоб, а это наивысшая заслуга и оценка работы избирательной комиссии. Самое большое количество общественных наблюдателей было от Общественной палаты», – подчеркнул председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Всего же за три дня голосования в территориальные избирательные комиссии поступило 14 обращений, семь из которых были признаны необоснованными. Остальные касались выхода агитационных материалов, выпушенных без маркировки.

Он также поблагодарил Общественную палату за проведённую работу.

Кроме того, в рамках заседания был вынесен на обсуждение план работы Общественной палаты Псковской области на второе полугодие 2024 года, а также подведены итоги работы палаты с 15 мая по 17 сентября 2024 года.

Напомним, на территории Псковской области проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).

Отметим, что на досрочных выборах главы Гдовского района победил представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков, а на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 – представитель партии «Единая Россия» Анна Дмитриева.