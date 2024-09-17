Заседание Общественной палаты по итогам прошедших выборов прошло в Пскове
Очередное пленарное заседание Общественной палаты Псковской области, посвящённое прошедшим с 6 по 8 сентября выборам, состоялось в Пскове сегодня, 17 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
В заседании приняли участие члены Общественной палаты Псковской области, члены Общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области и представители избирательной комиссии региона.
«Сегодня мы подводим итоги нашей общей работы, которую мы провели, я считаю, что на отлично. На отлично, потому что полное отсутствие жалоб, а это наивысшая заслуга и оценка работы избирательной комиссии. Самое большое количество общественных наблюдателей было от Общественной палаты», – подчеркнул председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Всего же за три дня голосования в территориальные избирательные комиссии поступило 14 обращений, семь из которых были признаны необоснованными. Остальные касались выхода агитационных материалов, выпушенных без маркировки.
Он также поблагодарил Общественную палату за проведённую работу.
Кроме того, в рамках заседания был вынесен на обсуждение план работы Общественной палаты Псковской области на второе полугодие 2024 года, а также подведены итоги работы палаты с 15 мая по 17 сентября 2024 года.
Напомним, на территории Псковской области проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).
Отметим, что на досрочных выборах главы Гдовского района победил представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков, а на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 – представитель партии «Единая Россия» Анна Дмитриева.
Избранный глава Гдовского района Иван Мешков стал гостем программы «Оглавление». Главное
Председателем Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва избран Владимир Сорокин
Председателем Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа стал Сергей Цветков
Иван Мешков – об избирательной кампании в Гдовском районе: Никаких аномалий не было
Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России