22 сентября и 7 октября в Плюсском МО и Себежском районе пройдут тренировочные сборы по авторалли

17:16, 17 сентября 2024, ПАИ

22 сентября и 7 октября в Плюсском муниципальном округе и Себежском районе пройдут тренировочные сборы по авторалли в рамках подготовки к финальному этапу Кубка России и Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» – ралли «Пушкинские Горы–2024». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспортных средств на следующих участках:

– 22 сентября с 10:00 до 18:00 на дороге Детково – Заянье от деревни Детково до деревни Сеглицы и от Сеглиц до Заянья Плюсского МО;

– 7 октября с 10:00 до 18:00 на дороге Максютино – Родионово от деревни Китово до Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района.

Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Федерация автоспорта Псковской области.