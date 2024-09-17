Совещание по вопросам спорта проходит в Ледовом дворце Пскова

17:43, 17 сентября 2024, ПАИ

Совещание по вопросам спорта проходит в конференц-зале Ледового дворца Пскова сегодня, 17 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина. ПАИ











В совещании участвуют региональные спортивные федерации, представители комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и комитета по спорту Псковской области, директора спортшкол, частные спортивные клубы и Народный фронт.

В повестке вопросы социального налогового вычета за занятия спортом, развития в регионе детско-юношеского спорта, деятельности спортивных клубов и школ, развития бюджетных видов спорта в регионе и другие.

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