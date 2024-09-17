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Общество

В Печорском округе мужчина подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику таможни

В Печорском округе мужчина подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику Псковской таможни. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 17 сентября подозреваемый въезжал на территорию России через границу на личном автомобиле с зарубежной регистрацией. Проходя таможенный контроль и желая избежать необходимости вносить таможенный депозит за ввозимое им транспортное средство, мужчина попытался дать взятку сотруднику таможни в размере 50 тысяч рублей. О поступившем ему предложении коррупционного характера сотрудник таможенной службы сообщил руководству. Противоправные действия взяткодателя были пресечены.

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику таможенной службы (часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 291 УК РФ). В настоящее время следователем СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

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