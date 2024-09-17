На госгранице в Псковской области запретили ввоз 300 килограммов сыра

19:00, 17 сентября 2024, ПАИ

На российско-белорусской границе в Псковской области таможенники пресекли незаконный ввоз 330 килограммов сыра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Перевозка продукции осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки в автотранспорте, который не был оснащён холодильным оборудованием. Кроме того, у партии перевозимой продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность товара.

Перемещение 300 килограммов сыра по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза. Сыр возвращён в Республику Беларусь.