Более ста случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области за неделю

19:52, 17 сентября 2024, ПАИ

С 9 по 15 сентября зарегистрировано 4 039 случаев ОРВИ. Среди заболевших доля детей до 14 лет – 63,7 %, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В Пскове зарегистрировано 2 025 случаев ОРВИ, или 50,1 % от общего количества в регионе. За неделю госпитализировано 33 человека с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, что на 13 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 101 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе у 43 детей до 18 лет. Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю – 77, в том числе у детей до 18 лет – 36, или 46,8 %.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остаётся на уровне среднего многолетнего показателя: зарегистрировано 56 случаев.

«Ситуация в Псковской области с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями, инфекциями верхних дыхательных путей, с групповыми случаями инфекционных заболеваний остаётся под контролем Управления Роспотребнадзора по Псковской области», – прокомментировали в ведомстве.