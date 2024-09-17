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Общество

Вопросы благоустройства обсудил Борис Елкин с жителями Пожигово и Павшино

Глава Пскова Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы Денис Иванов посетили округ № 15, обсудив с жителями микрорайонов Пожигово и Павшино вопросы благоустройства. Об этом Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.

Вопросы благоустройства обсудил Борис Елкин с жителями Пожигово и Павшино. Фото здесь и далее: из телеграм-канала Бориса Елкина

В Пожигово есть общественная территория, на которой местные жители хотят обустроить зону для отдыха детей. Один из возможных вариантов решения этой задачи – участие в конкурсе проектов ТОС, каждый из которых может быть рассчитан на сумму до одного миллиона рублей. На эти деньги можно будет установить хорошую детскую площадку, отметил Борис Елкин.

«Инициативная группа уже подала документы на регистрацию территориального общественного самоуправления. Поручил Управлению городского хозяйства оказать содействие в подготовке заявки на конкурс», – подчеркнул глава города.

В Павшино жителей больше всего беспокоит вопрос развития улично-дорожной сети. Проект строительства дорог в этом микрорайоне находится в стадии разработки. Для его реализации будем искать источники финансирования. А в качестве временной меры запланируем на 2025 год асфальтирование около 1 км на въезде в микрорайон. Кроме того, обратимся в ПАО «Россети» с просьбой рассмотреть вопрос устройство наружного освещения.

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