Осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Красногородске 19 сентября
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Красногородске 19 сентября. Об этом сообщила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.
Мероприятия будет организовано на ярмарочной площадке по адресу Песочный переулок, дом 3. Открытие запланировано на 8:00.
Посетителям предложат большой выбор свежих овощей, фруктов и ягод, саженцев цветов и растений для сада, мясной и молочной продукции, рыбы, мёда, лакомств, изделий для украшения садовых участков.
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