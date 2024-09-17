Осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Красногородске 19 сентября

20:25, 17 сентября 2024, ПАИ

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Красногородске 19 сентября. Об этом сообщила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.

Мероприятия будет организовано на ярмарочной площадке по адресу Песочный переулок, дом 3. Открытие запланировано на 8:00.

Посетителям предложат большой выбор свежих овощей, фруктов и ягод, саженцев цветов и растений для сада, мясной и молочной продукции, рыбы, мёда, лакомств, изделий для украшения садовых участков.