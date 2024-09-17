Продолжается реставрация церкви Николы со Усохи в Пскове

21:35, 17 сентября 2024, ПАИ

Продолжается реставрация церкви Николы со Усохи в Пскове. Работы сопровождаются археологическими исследованиями. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Особое внимание уделено подготовке камня из местных карьеров. Специалисты на месте выполняют тёску и подгонку бута под необходимый размер», – отметили специалисты.

Памятник архитектуры псковской школы зодчества XV–XVI веков расположен в центре города на одной из главных улиц – Советской. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из главных исследователей архитектуры древнего Пскова Ю. П. Спегальский в своих исследованиях отмечал, что церковь подвергалась неоднократным переделкам в XVII–XIX веках. Он считал, что в конце XVII века первоначальное восьмискатное покрытие основного объёма храма и его придела было переделано на четырёхскатное. Тогда же были перекрыты сводами боковые притворы.

При реставрация церкви в 1945–1947 годах по проекту архитектора Ю. П. Спегальского разобрана колокольня конца XVIII века. Восстановлено восьмискатное покрытие четверика. Реставрация осталась неоконченной.

В 1964–1966 годах по проекту архитекторов воссоздана звонница на северной стене.

Автор проекта реставрации 2024 года – архитектор Е. А. Иванов.