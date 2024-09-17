Спасатели нашли потерявшегося в лесу Плюсского района мужчину
Поисково-спасательный отряд Гдова в ходе поисков обнаружил и вывел потерявшегося 15 сентября в лесном массиве Плюсского района мужчину. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Мужчине 1978 года рождения медицинская помощь не понадобилась.
На месте работали ПСО Гдова, сотрудники полиции и кинологический расчёт областной службы спасения.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 сентября 2024
Более двух тысяч случаев мошенничества в IT-сфере зафиксировали в Пскове за полгода
17 сентября 2024
Полуобнажённая дама забросала бегунов яйцами и пакетами с водой: псковский спортсмен рассказал подробности курьёзного массового забега в Петербурге
17 сентября 2024
Схемы обмана с «Госуслугами» и профилактику таких преступлений обсуждают в медиацентре ПАИ