Спасатели нашли потерявшегося в лесу Плюсского района мужчину

22:37, 17 сентября 2024, ПАИ

Поисково-спасательный отряд Гдова в ходе поисков обнаружил и вывел потерявшегося 15 сентября в лесном массиве Плюсского района мужчину. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Мужчине 1978 года рождения медицинская помощь не понадобилась.

На месте работали ПСО Гдова, сотрудники полиции и кинологический расчёт областной службы спасения.