В Троицком соборе в Псковском кремле реставраторы завершают раскрытие исторических полов придела Серафима Саровского

23:28, 17 сентября 2024, ПАИ

В Троицком соборе в Псковском кремле реставраторы завершают раскрытие исторических полов придела Серафима Саровского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Проектом реставрации предлагается открыть и привести в порядок исторические плиты первоначальных полов. В настоящий момент существуют перепады уровня плит, их разрушение. По состоянию, цвету и форме камня, открывающегося под современной плиткой, можно проследить разные периоды укладки плит», – отметили специалисты.

По их словам, полностью удалена керамогранитная плитка периода последнего ремонта собора в 90-е годы прошлого века.

Кроме того, продолжается работа по бурению скважин в фундаменте для инъекционного укрепления. Под контролем службы заказчика и самого заказчика проводятся работы по инъектированию.

Глубина бурения составляет два метра. Раствор закачивается под давлением шесть атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины. Всего в фундаментах под стенами будет выполнено порядка 300 отверстий диаметром 52 миллиметра. Каждая скважина глубиной приблизительно четыре метра.

Отметим, Троицкий собор – четвёртый: он построен в 1682 году на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Строительство было завершено в 1699 году. В 1770 году для укрепления стен здания после пожара возведены контрфорсы.

В XVII–XVIII веках подклет Троицкого собора стал усыпальницей псковских архиереев. 1980-х годах вновь освящён придел Святого Серафима Саровского.