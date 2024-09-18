День мониторинга воды отмечают сегодня в мире

07:08, 18 сентября 2024, ПАИ

Всемирный день мониторинга воды отмечают сегодня, 18 сентября, сообщает calend.ru. В этот день традиционно в разных водоёмах Земли берут пробы воды для оценки её качества и безопасности для живых организмов. Желающим предлагают провести несколько несложных тестов, чтобы определить качество воды в местных реках, озёрах и других источниках, а результаты опубликовать на сайте Всемирного дня мониторинга воды.

В России мониторинг водных объектов проводят регулярно сотрудники центров гигиены и эпидемиологии, которые работают в каждом регионе РФ и входят в состав Роспотребнадзора. А требования к водопроводной воде в России регулируются нормами СанПиН.

На территории Псковской области находится более 3 700 озёр. Самым крупным является Псковско-Чудской озёрный комплекс (Чудское, Псковское и Тёплое озера), занимающий по величине (3 555 квадратных километров) четвёртое место в Европе после Ладожского, Онежского и Венерн. Из рек в Псковской области самыми крупными являются Великая, Ловать, Шелонь и Плюсса.

Отметим, что о рыбалке в Псковской области, интересные истории рыболовов, а также многое другое можно прочитать в статьях постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.