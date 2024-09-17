В Великих Луках прокуратура выявила многочисленные дефекты на дорогах

07:49, 18 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники прокуратуры Великих Лук в ходе осмотра участков дорог выявили нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, сообщили ПАИ в надзорном ведомстве.

Так, установлено, что на тротуаре на проспекте Гагарина при движении от улицы Угольной до улицы Дальней и на дороге на проспекте Гагарина между улицами Восточной и Котовского имеются многочисленные дефекты дорожного полотна в виде просадки.

На улице Глинки вблизи домов № 13, 36, 47 выявлены недостатки обустройства пункта остановки маршрутных транспортных средств: отсутствуют навесы, урны для мусора, разметка.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей работниками УЖКХ администрации Великих Лук. В целях устранения нарушений сотрудники прокуратуры внесли представление. В настоящий момент оно находится на рассмотрении, уточнили в надзорном ведомстве.