В Великих Луках прокуратура выявила многочисленные дефекты на дорогах
Сотрудники прокуратуры Великих Лук в ходе осмотра участков дорог выявили нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, сообщили ПАИ в надзорном ведомстве.
Так, установлено, что на тротуаре на проспекте Гагарина при движении от улицы Угольной до улицы Дальней и на дороге на проспекте Гагарина между улицами Восточной и Котовского имеются многочисленные дефекты дорожного полотна в виде просадки.
На улице Глинки вблизи домов № 13, 36, 47 выявлены недостатки обустройства пункта остановки маршрутных транспортных средств: отсутствуют навесы, урны для мусора, разметка.
Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей работниками УЖКХ администрации Великих Лук. В целях устранения нарушений сотрудники прокуратуры внесли представление. В настоящий момент оно находится на рассмотрении, уточнили в надзорном ведомстве.
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