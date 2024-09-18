Псковичка победила на международном фестивале «Эра талантов»
Вокалистка псковского Дома офицеров Дарья Романова завоевала Гран-при на Международном фестивале детского и юношеского народного песенного исполнительства «Эра талантов», сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.
Фестиваль проходил в рамках Всероссийского фестиваля «Истоки» в Казани.
В этом году в финале на площадке Дворца культуры имени Саид-Галиева встретились 45 солистов и вокальных ансамблей из 14 регионов России.
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