Ученики псковской детской музыкальной школы стали лауреатами международного конкурса «Финист»
Ученики детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами на Международном детско-юношеском музыкальном конкурсе «Финист» в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в учреждении культуры.
Лауреатами I степени стали Елизавета Слёзкина, Людмила Табакова, дуэт Елизаветы Слёзкиной и Людмилы Табаковой, ансамбль «Плесков».
«Такие высокие результаты стали возможны благодаря усердному труду и регулярным занятиям летом», – отметили в детской музыкальной школе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 сентября 2024
Ученики псковской детской музыкальной школы стали лауреатами международного конкурса «Финист»
16 сентября 2024
Музей Победы подписал соглашение о сотрудничестве с комитетом по культуре Псковской области