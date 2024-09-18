Ученики псковской детской музыкальной школы стали лауреатами международного конкурса «Финист»

08:27, 18 сентября 2024, ПАИ

Ученики детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами на Международном детско-юношеском музыкальном конкурсе «Финист» в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в учреждении культуры.

Лауреатами I степени стали Елизавета Слёзкина, Людмила Табакова, дуэт Елизаветы Слёзкиной и Людмилы Табаковой, ансамбль «Плесков».

«Такие высокие результаты стали возможны благодаря усердному труду и регулярным занятиям летом», – отметили в детской музыкальной школе.