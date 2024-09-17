Эвакуация населения из-за атаки БПЛА тверского Торопца: что известно на данный момент

08:57, 18 сентября 2024, ПАИ

В Торопце Тверской области из-за падения обломков беспилотников в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы, руководство ГУ МЧС России по Тверской области, ведутся работы по локализации пожара, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Ситуация находится на контроле, заявили в пресс-службе областного правительства.

Для обеспечения безопасности людей глава региона Игорь Руденя принял решение организовать частичную эвакуацию населения из мест, где работает ПВО и тушат пожар. Людей эвакуируют на автобусах в Западную Двину.

Кроме того, по поручению губернатора запущена горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа, на неё можно позвонить по телефону (8 4822) 39-09-82.