В Торопце Тверской области объявили частичную эвакуацию населения из-за атаки дронов и пожара
В Торопце Тверской области объявили частичную эвакуацию населения из-за атаки дронов и пожара, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение частично эвакуировать население принял губернатор Тверской области Игорь Руденя. Людей эвакуируют из мест, где работает ПВО и тушат пожар. Ситуация находится на контроле, уточнили в пресс-службе.
Для эвакуации жителей используют автобусы. По вопросам эвакуации открыта горячая линия, на неё можно позвонить по телефону (8 4822) 39-09-82.
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