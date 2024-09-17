В Торопце Тверской области объявили частичную эвакуацию населения из-за атаки дронов и пожара

08:38, 18 сентября 2024, ПАИ

В Торопце Тверской области объявили частичную эвакуацию населения из-за атаки дронов и пожара, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение частично эвакуировать население принял губернатор Тверской области Игорь Руденя. Людей эвакуируют из мест, где работает ПВО и тушат пожар. Ситуация находится на контроле, уточнили в пресс-службе.

Для эвакуации жителей используют автобусы. По вопросам эвакуации открыта горячая линия, на неё можно позвонить по телефону (8 4822) 39-09-82.