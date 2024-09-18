Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки в деревне Крюки Островского района. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли от огня четыре постройки.
Также в деревне Клевники Великолукского района произошло возгорание нежилого дома. Пострадавших нет. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
Заблудившаяся между великолукскими деревнями пенсионерка спустя трое суток сама вышла из леса
Более двух тысяч случаев мошенничества в IT-сфере зафиксировали в Пскове за полгода
Полуобнажённая дама забросала бегунов яйцами и пакетами с водой: псковский спортсмен рассказал подробности курьёзного массового забега в Петербурге
Схемы обмана с «Госуслугами» и профилактику таких преступлений обсуждают в медиацентре ПАИ