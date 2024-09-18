Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:03, 18 сентября 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки в деревне Крюки Островского района. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли от огня четыре постройки.

Также в деревне Клевники Великолукского района произошло возгорание нежилого дома. Пострадавших нет. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.