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Общество

Благоустроенный сад появился у Псковской областной больницы

На территории Псковской областной клинической больницы появился сад – здесь установили скамейки, высадили цветы, деревья, сделали клумбы, установили систему орошения, а также ограждение и освещение, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Благоустроенный сад появился у Псковской областной больницы. Скриншоты здесь и далее из видеосюжета телеканала «Первый Псковский»

Ранее вокруг больницы был пустырь, но на данный момент пространство благоустроено на 80%. По завершении работ время в саду можно будет проводить даже зимой.

«В перспективах заложить фундамент под беседки и установить дорожки, чтобы пациентам было комфортнее гулять по саду», – отметил главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

Евгений Панфёров. Фото: ПАИ

Помимо этого, проредят аллею, чтобы открыть вид на реку Великую. «Назначение таких зон рекреации состоит в том, чтобы перестать отождествлять себя с болезнью. Чтобы был момент релакса и расслабления, и пациент отвлёкся от проблем со здоровьем, которые у него есть. Это улучшает настроение и добавляет желание жить», – пояснил Евгений Панфёров.

Кроме того, территорию благоустроили у административного здания и терапевтического корпуса – установили урны и арт-объекты. Подобные работы проведут в Великолукской и Псковской городской больницах.

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Благоустроенный сад появился у Псковской областной больницы

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