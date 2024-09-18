Благоустроенный сад появился у Псковской областной больницы

10:13, 18 сентября 2024, ПАИ

На территории Псковской областной клинической больницы появился сад – здесь установили скамейки, высадили цветы, деревья, сделали клумбы, установили систему орошения, а также ограждение и освещение, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Ранее вокруг больницы был пустырь, но на данный момент пространство благоустроено на 80%. По завершении работ время в саду можно будет проводить даже зимой.

«В перспективах заложить фундамент под беседки и установить дорожки, чтобы пациентам было комфортнее гулять по саду», – отметил главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

Помимо этого, проредят аллею, чтобы открыть вид на реку Великую. «Назначение таких зон рекреации состоит в том, чтобы перестать отождествлять себя с болезнью. Чтобы был момент релакса и расслабления, и пациент отвлёкся от проблем со здоровьем, которые у него есть. Это улучшает настроение и добавляет желание жить», – пояснил Евгений Панфёров.

Кроме того, территорию благоустроили у административного здания и терапевтического корпуса – установили урны и арт-объекты. Подобные работы проведут в Великолукской и Псковской городской больницах.