Немецкая органная музыка прозвучит в Пскове 22 сентября

11:18, 18 сентября 2024, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Через века: от Брунса до Глазунова» пройдёт в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 22 сентября. Концерт начнётся в 17:00, сообщили ПАИ организаторы.

Гости услышат органную музыку России и Германии. В концерте примет участие органистка Елизавета Толмасова. Она исполнит духовную музыку XVII–XX веков – Николауса Брунса, Иоганна Себастьяна Баха и Георга Муффата, немецкого композитора-романтика XIX века и органиста Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди и русского композитора XIX-XX веков и органиста Александра Глазунова.

Посетить концерт можно по пригласительному за пожертвование, которое можно сделать непосредственно перед началом.