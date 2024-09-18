Пожарный пострадал из-за взрыва газового баллона в Красногородске

10:34, 18 сентября 2024, ПАИ

42-летний работник Управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях пострадал при тушении пожара в Красногородске, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

По данным инспекции, командир отделения пожарной части участвовал в тушении пожара в гаражах. Он получил ожог ног и ушибы из-за взорвавшегося газового баллона.

Пострадавшего пожарного доставили в медицинское учреждение. Проводится расследование несчастного случая.