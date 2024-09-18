Псковская фехтовальщица стала победителем всероссийских соревнований

11:02, 18 сентября 2024, ПАИ

Псковская фехтовальщица Ева Белоцерковская стала победителем всероссийских соревнований «Золотая осень» среди спортсменок 2010–2012 годов рождения. Состязания прошли в Казани 17 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер победительницы Элла Полторацкая.

Всего в соревнованиях участвовали 186 фехтовальщиц из Псковской, Самарской, Челябинской, Калужской, Саратовской, Московской, Нижегородской, Воронежской областей, Пермского края, Татарстана, Башкортостана и Москвы. Псков представляли Ева Белоцерковская и Алёна Павлова.

По итогам квалификации псковички расположились в первой десятке. Это позволило им автоматически пройти во второй раунд плей-офф. В третьем раунде Алёна Павлова уступила представительнице Башкортостана Роксане Актановой.

Ева Белоцерковская уверенно переиграла всех соперниц на стадии плей-офф. Самый сложный поединок псковичка провела в 1/8 финала, где она выиграла у представительницы Москвы Евы Габараевой со счётом 12:9. В финале псковичка уверенно переиграла москвичку Ярославу Холостову – 12:7.

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