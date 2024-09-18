Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковская фехтовальщица стала победителем всероссийских соревнований

Псковская фехтовальщица Ева Белоцерковская стала победителем всероссийских соревнований «Золотая осень» среди спортсменок 2010–2012 годов рождения. Состязания прошли в Казани 17 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер победительницы Элла Полторацкая.

Псковская фехтовальщица стала победителем всероссийских соревнований. Фото предоставила Элла Полторацкая

Всего в соревнованиях участвовали 186 фехтовальщиц из Псковской, Самарской, Челябинской, Калужской, Саратовской, Московской, Нижегородской, Воронежской областей, Пермского края, Татарстана, Башкортостана и Москвы. Псков представляли Ева Белоцерковская и Алёна Павлова.

По итогам квалификации псковички расположились в первой десятке. Это позволило им автоматически пройти во второй раунд плей-офф. В третьем раунде Алёна Павлова уступила представительнице Башкортостана Роксане Актановой.

Ева Белоцерковская уверенно переиграла всех соперниц на стадии плей-офф. Самый сложный поединок псковичка провела в 1/8 финала, где она выиграла у представительницы Москвы Евы Габараевой со счётом 12:9. В финале псковичка уверенно переиграла москвичку Ярославу Холостову – 12:7.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 сентября 2024

Открытое первенство Псковской области по таврелям пройдёт 6 октября
18 сентября 2024

Совместная тренировка кудоистов из трёх регионов пройдёт в Пскове
18 сентября 2024

Псковская фехтовальщица стала победителем всероссийских соревнований
17 сентября 2024

Совещание по вопросам спорта проходит в Ледовом дворце Пскова
17 сентября 2024

27 спортсменок Псковской области примут участие в чемпионате и первенстве России по пилонному спорту
17 сентября 2024

Подготовительные сборы к чемпионату России по боксу проходят в Пскове
17 сентября 2024

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в Пскове 22 сентября
17 сентября 2024

Псковичей приглашают принять участие в северном этапе проекта «Спортсмены будущего»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...