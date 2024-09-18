Руководитель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области станет гостьей программы «Среда обитания»

12:29, 18 сентября 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 18 сентября. Собеседницей ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева.

Как спикер оценивает работу временного оператора по обращению с ТКО – компании «Экогрупп»? Сколько полигонов и площадок для временного хранения отходов действует сегодня в регионе? Как идут работы по строительству экотехнопарка? Готов ли регион к отопительному сезону? Каковы перспективы строительной отрасли Псковской области в свете роста ипотечных ставок? Какие проекты водоподготовки и водоочистки реализуются на территории региона?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».