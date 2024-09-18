Особый противопожарный режим введён в Невельском муниципальном округе
С 17 сентября в Невельском муниципальном округе введён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление приняла администрация муниципалитета.
Во время особого противопожарного режима действует ограничение на пребывание граждан в лесах и использование открытого огня, а нарушители штрафуются. При этом размеры штрафов увеличены: для граждан – до 20 тысяч рублей, должностных лиц – до 60 тысяч рублей, юридических – до 800 тысяч рублей.
В случае пожара следует незамедлительно звонить по номеру пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
Заблудившаяся между великолукскими деревнями пенсионерка спустя трое суток сама вышла из леса
Александр Котов: Подвиги наших земляков навсегда в благодарной памяти соотечественников
В Псковской области впервые отмечают День памяти псковичей, погибших при защите Отечества