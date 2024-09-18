Особый противопожарный режим введён в Невельском муниципальном округе

11:14, 18 сентября 2024, ПАИ

С 17 сентября в Невельском муниципальном округе введён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление приняла администрация муниципалитета.

Во время особого противопожарного режима действует ограничение на пребывание граждан в лесах и использование открытого огня, а нарушители штрафуются. При этом размеры штрафов увеличены: для граждан – до 20 тысяч рублей, должностных лиц – до 60 тысяч рублей, юридических – до 800 тысяч рублей.

В случае пожара следует незамедлительно звонить по номеру пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.