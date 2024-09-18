Кадровые центры в Псковской области помогают бывшим заключённым адаптироваться на рынке труда

11:27, 18 сентября 2024, ПАИ

Кадровые центры «Работа России» в Псковской области помогают бывшим заключённым адаптироваться на рынке труда, сообщили ПАИ в региональном центре занятости населения.

В частности, с января по август в Псковской области трудоустроены 11 граждан с судимостью, отбывших наказание в местах лишения свободы.

Бывшие заключенные работают на производственном предприятии ООО «Псков-Полимер», охранной фирме ООО «ЧОО «ПАТРИОТ», сельскохозяйственном предприятии ООО «ВСГЦ», в коммунальной сфере, в должностях менеджеров, слесарей-ремонтников, разнорабочих, рабочих по благоустройству территорий и не только.

«Помощь осужденным в адаптации на современном рынке труда – одно из приоритетных направлений работы кадровых центров «Работа России», – отметила директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева. – У службы занятости действует соглашение с региональным управлением ФСИН, в рамках которого мы постоянно проводим мероприятия по ресоциализации и социальной реабилитации заключенных. Благодаря этому граждане, покидая места лишения свободы, знают, куда обратиться за помощью в поиске работы. К тому же в рамках проекта модернизации мы адресно помогаем предприятиям Псковской области закрывать кадровую потребность за счет данной категории соискателей. О такой возможности проинформированы 104 работодателя».

В сентябре ярмарки вакансий для граждан, состоящих на учете в УФСИН по Псковской области, прошли в кадровых центрах Дновского, Усвятского, Стругокрасненского, Куньинского и Великолукского районов. В общей сложности прошло 18 таких ярмарок.

Специалисты кадровых центров «Работа России» проводят с осужденными, которые готовятся к освобождению, занятия, в рамках которых обучают их навыкам поиска работы, составления резюме, прохождения собеседования с работодателем. Ведутся и консультации с освободившимися лицами, их информируют о возможностях службы занятости. Такие мероприятия посетили уже 244 человека.