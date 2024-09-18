Семь улиц в Пскове перекроют почти на два месяца
Семь улиц в Пскове перекроют почти на два месяца, сообщили ПАИ в администрации города.
С 19 сентября по 15 ноября будет перекрыто движение на улице Дачной, переулке Дачном, улице и переулке Чапаева, переулке Корытовском, улице Горожанского, а также проезде от улицы Яна Райниса до улицы Дачной.
Перекрытие осуществляется для обеспечения безопасности дорожного движения, а также соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по ремонту указанных улиц.
Водителям следует учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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