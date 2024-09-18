Совместная тренировка кудоистов из трёх регионов пройдёт в Пскове

11:35, 18 сентября 2024, ПАИ

Совместная тренировка с участием спортсменов санкт-петербургского, ленинградского и псковского отделений Федерации кудо России пройдёт в Пскове 22 сентября, сообщили ПАИ в Федерации кудо Псковской области.

Занятие проведёт руководитель Федерации кудо России Северо-Западного федерального округа Илья Кучеров.

Кудоистов ждёт беговая тренировка, работа в парах по заданию на улице и основная программа в зале. Мероприятие пройдёт с 11:00 до 13:30.

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