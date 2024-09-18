Мать двух малолетних детей в Псковской области сбывала наркотики

11:38, 18 сентября 2024, ПАИ

Мать двоих малолетних детей в Псковской области сбывала наркотики через оборудованные тайники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Следственный отдел ОМВД России по Островскому району направил в суд уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Острова, безработной матери двоих малолетних детей. Её задержали полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Девушка, действуя в составе преступной группы, занималась незаконным сбытом наркотиков бесконтактным способом. Злоумышленница успела оборудовать 10 «тайников-закладок» в Острове.

Кроме того, во время личного досмотра у неё обнаружили десять подготовленных расфасованных свертков. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество представляет собой гашиш общей массой 16,88 грамма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению или покушение на преступление» и пунктами «а, б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. В отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.