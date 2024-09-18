Открытое первенство Псковской области по таврелям пройдёт 6 октября

11:59, 18 сентября 2024, ПАИ

Открытое первенство Псковской области по таврелям пройдёт в Пскове 6 октября, сообщили ПАИ в региональной федерации таврелей.

В соревнованиях смогут принять участие таврелисты 2007 года рождения и младше. Турнир пройдёт по швейцарской системе в семь или девять туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Победители и призёры получат медали, грамоты и призы.

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