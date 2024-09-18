Четыре года колонии грозит псковичу за продажу пневматической винтовки

11:48, 18 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного сбыта пневматического оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На железнодорожной станции Березки по подозрению в незаконном сбыте пневматической винтовки задержан 26-летний молодой человек.

Ранее он разместил в интернете объявление о продаже однозарядной нарезной пневматической винтовки, дульная энергия выстрела которой равна 14,89 Джоулей (при допустимых 7,5 Дж). Пскович нашел покупателя и продал оружие за 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 УК РФ «Незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж».

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения, ввиде обязательства о явке. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.