Ксения Григорьева: Вывоз ТКО в Псковской области налажен на 100%

14:28, 18 сентября 2024, ПАИ

Вывоз ТКО в Псковской области налажен на 100%, заявила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 сентября.

«С 9 июля у нас работает новый региональный оператор – «Экогрупп». На сегодняшний день они завершают работу по комплектованию штата – сейчас остался только юридический блок. Вся деятельность, которая связана непосредственно с вывозом ТКО, специалистами обеспечена на 100%», – отметила Ксения Григорьева.

В регион ещё поступит четыре единицы техники. На сегодняшний день на компанию работает 96 машин, 54 из которых находятся в собственности предприятия, рассказала врио председателя профильного комитета.

«Вывоз отходов, безусловно, налажен, и график соблюдается. Ещё проводится большая работа по перезаключению договоров с юридическими лицами и с собственниками индивидуальных контейнеров на придомовых участках. Эту работу важно завершить», – обратила внимание Ксения Григорьева.

Кроме того, она призвала жителей Псковской области вовремя оплачивать счета за вывоз ТКО, чтобы предприятие смогло работать в стабильном режиме.

Обращаясь к теме кадров в «Экогрупп», Ксения Григорьева заметила, что у организации нет текучки кадров. «Во всяком случае региональный оператор об этом нигде не заявлял, не озвучивал. Действительно, по поручению губернатора, уровень зарплаты именно для водителей операторов был заявлен достойный. Все трудятся в штатном режиме, и именно штат водителей, которые осуществляют вывоз ТКО, укомплектован на 100%», – заключила гостья студии.