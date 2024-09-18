В Островском районе автомобиль вылетел в кювет
У деревни Кисели на трассе Остров – Порхов в Островском районе на повороте водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель не пострадал, но от медицинского освидетельствования отказался.
На месте работала бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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