Около шести миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за телефонных мошенников

13:49, 18 сентября 2024, ПАИ

Около шести миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук и Острова после звонков мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Следствие установило, что звонившие представлялись брокерами и сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом якобы необходимости предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов им предложили перевести деньги на «безопасные» счета, что те и сделали.

Другим мошенники предложили дополнительный заработок за счёт инвестиций или ввели в заблуждение при совершении операций купли-продажи. Помимо этого, звонившие могли представляться сотрудниками сотовых компаний и Пенсионного фонда. Под предлогом продления договоров на обслуживание сотовой связи или перерасчёта пенсии злоумышленники получили доступ к «Госуслугам» граждан.

Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.