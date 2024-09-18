Частная охранная организация охраняла Fjord Plaza в Пскове без лицензии

13:04, 18 сентября 2024, ПАИ

Суд оштрафовал на четыре тысячи рублей частную организацию за охрану торгового центра в Пскове без лицензии, сообщили ПАИ в Арбитражном суде Псковской области.

С 17 июня по 1 июля в частной охранной организации «Крион» провели плановую выездную и документарную проверку.

По итогам проверки были выявлено несколько нарушений. В частности, охранники работали в организации без ежегодного медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к исполнению обязанностей.

Также у одного из охранников торгово-развлекательного центра Fjord Plaza не было правового статуса частного охранника, а спецсредство (резиновая палка) находилось в доступном для посторонних лиц месте.

Кроме того, выяснилось, что организация осуществляет охрану Fjord Plaza без лицензии на осуществление охранной деятельности вида охранных услуг, разрешающего брать под охрану объекты, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищённости.

Ответчик признал эти нарушения и пояснил, что меры к их устранению приняты.

16 сентября арбитражный суд приговорил охранную организацию «Крион» к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере четырёх тысяч рублей.