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Надувную лодку получит победитель Пыталовского рыболовного фестиваля

Надувную лодку получит победитель третьего любительского Пыталовского осеннего рыболовного фестиваля, который пройдёт на реке Лже Пыталовского района в пяти километрах от деревни Бороусы 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

Надувную лодку получит победитель Пыталовского рыболовного фестиваля. Фото: ПАИ

В соревнованиях в том числе смогут принять участие спортсмены младше 18 лет под присмотром взрослых. Дети смогут посоревноваться в ловле поплавочной удочкой на берегу.

Главный приз фестиваля – надувная ПВХ-лодка. Также будет разыграно ещё несколько ценных призов. Соревнования стартуют в 10:00. Ловля продлится шесть с половиной часов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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