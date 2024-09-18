Годовой план по строительству домов в Псковской области уже выполнен на 80%

16:21, 18 сентября 2024, ПАИ

306 тысяч квадратных метров жилья должны ввести в строй в Псковской области в 2024 году. На 1 сентября введены уже 242 тысячи квадратных метров – это порядка 80% от плана, сообщила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 сентября.

Рост по показателям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 20%, по индивидуальному жилью – также 20%, уточнила она.

«Строительство жилья у нас идёт высокими темпами. В рамках указа президента для Псковской области ежегодно устанавливаются показатели по вводу жилья», – отметила Ксения Григорьева.

Застройщикам многоквартирного жилья в регионе оказываются всевозможные меры поддержки. Например, в 2023 году в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области были привлечены федеральные средства, за счёт которых удалось построить сети в микрорайоне Борисовичи. Кроме прочего, реализуется масштабный проект по строительству 18 километров кольцевого водопровода, который в том числе направлен на развитие жилищного строительства, рассказала руководитель профильного комитета.

Строительство в микрорайоне Борисовичи Псковского района проходит в рамках разработанной планировки, пояснила Ксения Григорьева. «У нас разработана документация по планировке ЖК «Европа» и «Борисовичи». Строительство осуществляется в соответствии с документами, которые разработаны и утверждены. Однако периодически они актуализируются. Сейчас к новому строительству применяются требования к архитектурно-градостроительному облику», – заключила она.