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Общество

Сбер покажет свои инновации на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде

Чемпионат высоких технологий пройдёт в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Генеральный спонсор мероприятия – Сбер представит свои AI-разработки и образовательные проекты, включая «Школу 21» для цифровых инженеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Так, гости стенда Сбера увидят возможности Умного дома Sber – комплексного решения, которое делает жильё каждого человека экономичнее, комфортнее и безопаснее. Управлять им можно голосом при помощи приложения и умных устройств Sber с виртуальным ассистентом Салют. Здесь же можно будет познакомиться с умным телевизором Sber.

Также посетители смогут выпустить моментальную банковскую карту с уникальным изображением от нейросети Kandinsky и познакомится с нейросетевой моделью Сбера GigaChat.

Кроме того, каждый участник мероприятия сможет определить наиболее подходящую для себя профессию с помощью сервиса Сбера Атлас профессий. После прохождения теста можно поискать подходящую стажировку в Сбере и посмотреть список доступных вакансий.

Помимо этого, на стенде Сбера пройдут питч-сессии от команды «Школы 21», на них расскажут о преимуществах обучения в школе. Директор «Школы 21» Александр Федяков примет участие в панельной дискуссии «Трансформация профессионального образования в эпоху инноваций» и в панельном заседании чемпионата «Стратегия технологического лидерства: синергия инноваций, образования и бизнеса». А директор кампуса школы в Великом Новгороде Андрей Латышев выступит сразу в трёх дискуссиях, которые будут посвящены геймификации в обучении, путешествию в мир искусственного интеллекта, а также в стратегической сессии экспертов ЧВТ, модераторов и отраслевых компаний. Также планируется провести два открытых вечера в стиле TED «Мир будущего: как мы будем жить в 2050 году» и круглый стол «Цифровая экономика и развитие человеческого капитала Новгородской области».

День рождения кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде отметят 21 сентября. В мероприятии планируется участие губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Также в этот день откроют детскую художественную выставку «Новгород 2054: связь времён».

Кроме того, участники чемпионата смогут получить банковскую карту от Сбера с представленными на выставке работами детей. Каждый день в кампусе школы будут проходить экскурсии для учащихся среднего профессионального образования, здесь же пройдут обучение волонтёры чемпионата.

«Разработка продуктов и сервисов на основе искусственного интеллекта и их внедрение во всех сферах – приоритетное направление для Сбера. Нашими умными устройствами и нейросетями пользуются миллионы людей, которые решают с их помощью не только бытовые, но и профессиональные задачи. Создавать такие решения могут только талантливые люди, и поэтому мы уделяем особое внимание IT-образованию. «Школа 21» от Сбера готовит цифровых инженеров мирового уровня уже в 13 городах России. Проект быстро масштабируется, кампусы появляются по всей стране. Чемпионат высоких технологий помогает открывать новые таланты и давать старт новым проектам, поэтому мы с радостью поддержали это мероприятие и желаем новых знаний и достижений всем его участникам», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

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