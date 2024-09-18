Два человека скончались при стрельбе у офиса Wildberries в Москве
При стрельбе у офиса Wildberries в Москве погибли два человека. Ими оказались сотрудники охраны офиса, сообщает РИА Новости.
В настоящее время задержаны порядка десяти человек. Все обстоятельства выясняются.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании, бизнесмен Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно проникнуть в здание сегодня, 18 сентября. В ходе произошедшего конфликта была открыта стрельба.
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