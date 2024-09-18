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Общество

1,5 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали в Псковской области с 2016 года

1,5 тысячи многоквартирных домов отремонтировал Фонд капремонта Псковской области с 2016 года, сообщила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

О капремонте домов в Псковской области рассказала Ксения Григорьева. Фото: ПАИ

«Работу фонда мы оцениваем положительно. На сегодняшний день краткосрочные планы текущего года у нас выполнены примерно на 50%. В целом по региональной программе с 2016 по 2023 год выполнение краткосрочных планов постоянно держится на уровне 99%», – отметила Ксения Григорьева.

При этом в Псковской области существует проблема собираемости взносов, уточнила она. «К сожалению, уровень держится на 87%. Это большая проблема, потому что единственным источником средств для реализации программы капитального ремонта домов является именно средства взносов собственников помещений. Но в целом фонд и в этом направлении проводит работу – уже взыскано более 220 миллионов рублей просроченной дебиторской задолженности», – отметила Ксения Григорьева.

Также фонд ведёт претензионные работы и предоставляет гражданам возможность рассчитаться с задолженностью в виде рассрочки.

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